Kızılırmak’ta ‘Kızıl Alarm’! Göreni Korkutan Rengin Sebebi Gün Yüzüne Çıktı, Meğer Malatya’da da Varmış

Sivas sınırlarından doğup Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak’ta oluşan manzara endişe uyandırdı. 1355 kilometre uzunluğundaki nehir bahar ayında karların erimesinin ardından kızıl renge büründü. Herkes ırmaktaki renk değişiminin sebebini merak ederken Dr. Fatih Kartal asıl sebebini açıkladı.

Renk değişiminin jeoloji kaynaklı olduğunu belirten Kartal ‘Bu yüzden özellikle Kızılırmak sahasını incelediğimizde, burası jips ve demir minerallerinin yoğun olduğu bir sahadır. Araştırıldığı zaman çok net olarak görülecek ki jipsin ana etken maddesi kalsiyum sülfattır. Kalsiyum sülfat kısmi olarak bakıldığı zaman, çözüldüğünde, kırmızı rengi alır. Jipsin yoğun olduğu sahalar, kırmızı renkli topraklar olarak bilinir’ dedi.

'RENGİ VEREN JİPS KAYACI'

Dönemsel yağışlar sonrasında derelerden taşınan suyun Kızılırmak Havzası'nda suyun rengini değiştirdiğini ifade eden Kartal ‘Bu sahadaki en önemli rengi veren unsur jips kayacıdır. Jipsin dışında Sivas, Malatya ile birlikte demir cevherinin Türkiye'de yüzde 80'ine sahip olan bir ildir. Bu açıdan sahada demir minareli de çok olduğu için yağışla birlikte oksidasyona uğrayarak demir paslanır. Pasın rengi de kırmızıdır ve özellikle Fadlum civarında yoğun olması ırmağın daha da kırmızı olmasına neden oluyor’ diye belirtti.

'KURAK BÖLGELER İÇİN RİSKLİ'

Dr. Fatih Kartal, bölge için heyelan riskine de dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı: Erozyon, kurak ve yarı kurak bölgeler için bir tehlikedir. Bunların yağmur ve yağışlarla göl ve barajlara taşınması, baraj ve göllerin ömrünü kısaltmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmasında da büyük bir etken olmaktadır.

Kaynak: DHA