Hakkında Yakalama Kararı Varken Sinem'i Öldürdü: Katil Hala Aramızda!

Çatalca’da 27 yaşındaki Sinem Çeşim’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli M.Ş.T.'nin cinayet sonrası bölgeden kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ailesi ve yakınları, Sinem için Çatalca Adliyesi önünde bir araya gelerek adalet yürüyüşü düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kalabalık arasında yer alan anne Sultan Çeşim ve baba Hasan Çeşim, kızlarının katilinin bir an önce yakalanmasını istiyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Nisan’da Çatalca Binkılıç’taki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sinem Çeşim ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sinem’in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığına defnedildi.

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, bölgede yer alan kameraları inceleyerek şüphelinin kimliğini M.Ş.T. olarak belirledi. Şüpheli ile Sinem Çeşim’in daha önce birlikte araç içinde çektikleri görüntülerin sosyal medyada yer aldığı da ortaya çıktı.

KATİL HALA ARANIYOR

Ailenin avukatı Murat Akbaş, M.Ş.T. hakkında Haziran 2024’ten bu yana yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Cumhuriyet Başsavcısıyla yaptığımız görüşmede, delillerin toplandığını ve halâ soruşturmanın devam ettiği bilgisini aldım. Dosyaya biz de taraf olduk, aynı şekilde katılan olarak da kovuşturma kararında yer alacağız. Şu anda şüpheli katil kayıptır, henüz kendisine ulaşılabilmiş değildir. Olayın gerçekleştiği yerde kamera kayıtları toplandı fakat şüphelinin kendisinin yakalanmamış olması diğer kadınları ve aileyi de risk altında bulunduruyor olabilir. Haziran 2024'ten beri kendisinin yakalama kararı var. Kolluğun bu yönde çalışmalarını artırmasını ve bir an önce şüphelinin yakalanmasını talep ediyoruz" dedi.

ACILI ANNE BABA KONUŞTU

Yürüyüş sonrası açıklama yapan anne Sultan Çeşim, "Acısı çok büyük bir anne olarak buradayım. Kızımın katilini bulunup içeri atılması. Çok konuşacak bir durumda değilim, aslında söyleyecek çok şeyim var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, bir an önce yakalanıp içeriye atılmasını istiyorum. Çünkü bir suç makinesi hala geziyor, bugün benim yüreğim yandı yarın başkasının yüreği yanmasın." dedi.

Baba Hasan Çeşim ise, "Bu şahsın 9 ay önce yakalama kararı çıktı. Şahıs elini kolunu sallayarak geziyor ve bir de kızımın katili oldu. Bu şahıs nerede geziyor, ne yapıyor. Adalet Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Ülkemizin adaletine güveniyorum, bu adamın yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA