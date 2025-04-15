Demet Evgar'dan 'Normal Doğum' Pankartına Tepki

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle başlayan "normal doğum" kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Sivasspor'un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde yeşil sahada "Doğal olan normal doğum" yazılı bir pankart görüldü. Sivasspor oyuncularının taşıdığı pankarta tepkiler peş peşe geldi.

'ŞUURSUZLUK'

Oyuncu Demet Evgar sosyal medya hesabından yaşanan duruma ateş püskürdü. Evgar, "Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun" dedi.

BAKAN İÇİN 'NORMAL'

Gelen tepkilerin sorulması üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğumun azaltılması için "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlamıştı. Buna göre kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek, ebelerin görev ve yetkileri genişletilecek, sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığı bu doğrultuda bir reklam filmi de hazırlamıştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan filmde şu ifadeler kullanılmıştı:

"Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur."

On binlerce kadın filme "Ellerinizi bedenimizden çekin" diyerek tepki göstermişti.