Esra Erol’daki Olay Sosyal Medyaya Damga Vurdu, Herkes Bunu Konuşuyor

İşlenen konularla zaman zaman sosyal medyada çok konuşulan Esra Erol’un programında işlenen yeni olay dün sosyal medyaya damga vurdu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Turan Şahin ve kızı Dilek Şahin Esra Erol'un programa gelerek duyanların inanamadığı iddialarda bulundu. Turan Şahin, kızı Dilek Şahin’in nişanlısı Cuma Doğan’ın eşi Güldane Şahin ile birlikte kaçtığını öne sürdü.

'KAYINVALİDESİYLE KAÇTI' İDDİASI

Anlatılanlara göre, engelli raporu bulunan Dilek Şahin, sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki Cuma Doğan ile nişanlandı. Doğan, nişan sonrasında sık sık Dilek Şahin ve ailesinin bulunduğu eve gitmeye başladı.

İMAM NİKAHI MI KIYDILAR?

İddiaya göre Dilek Şahin’e şiddet uyguladığı, tehdit ettiği öne sürülen Cuma Doğan nişanlısının annesi 47 yaşındaki Güldane Şahin ile ilişki yaşamaya başladı. Cuma Doğan’ın Güldane Şahin’in dizinde uyuduğu görüntüler canlı yayında servis edilirken, yayına bağlanan Cuma Doğan’ın babası birlikte kaçtıklarını doğruladı, imam nikahı kıydıklarını açıkladı.

‘RTÜK BURADA DEVRE DIŞI KALIYOR’

Güldane'nin damadı Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu iddiası stüdyoyu karıştırırken, olay sosyal medyaya da damga vurdu. Kayınvalide ve damadı arasında yaşandığı öne sürülen ilişki hakkında ‘Kayseri gibi dinsel ritüellerin baskın olduğu şehirde yaşanması’, ‘RTÜK burada devre dışı kalıyor’, ‘Turan Bey ayakta uyuyor valla’, ‘3 gündür psikolojim yerlerde’, ‘Mide bulandırıyorsunuz’ gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi