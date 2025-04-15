Sadece 14 Yaşındaydı... Kahreden İş Cinayeti

Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, kolunu makineye kaptırmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Sadece 14 Yaşındaydı... Kahreden İş Cinayeti

Niğde’de kahreden bir çocuk ölümü yaşandı. Plastik geri dönüşüm tesisinde çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, kolunu makineye kaptırmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın çocuk işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Niğde’nin Bor ilçesinde yaşanan olayda, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çalıştığı belirtilen 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı.

Sağ kolunun omuz bölgesinden kopmasıyla ağır yaralanan Özkul, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Özkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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