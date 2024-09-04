İş Cinayetlerinde Artış: Ağustos Ayında 179 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Buna göre, bu ay en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az 1201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında en çok iş cinayetinin kaydedildiği ay ağustos olarak gerçekleşti. Temmuz ayında 144 olan rakam, bu ay 179’a çıktı.

İSİG’in ağustos ayı raporunda, İnşaat, yol işkolunda 47 işçi; tarım, orman işkolunda 39 emekçi (20 işçi ve 19 çiftçi); taşımacılık işkolunda 24 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 10 işçi; madencilik işkolunda 8 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 8 işçi; belediye, genel işler işkolunda 8 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 6 işçi; enerji işkolunda 6 işçi; metal işkolunda 5 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 3 işçi; gıda, şeker işkolunda 2 işçi; tekstil, deri işkolunda 2 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 2 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 1 işçi; iletişim işkolunda 1 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 1 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca çalıştığı iş kolu belirlenemeyen 5 işçinin daha iş cinayetine kurban gittiği belirtildi.

YÜKSEKTEN DÜŞME SEBEBİYLE 41 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, işçi ölümlerinin dağılımı da yer aldı. Ağustos ayı raporlarına göre, Yüksekten düşme nedeniyle 41 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 36 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 32 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 15 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 11 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 10 işçi; intihar nedeniyle 8 işçi; şiddet nedeniyle 8 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi ve diğer nedenlerden dolayı 15 işçi hayatını kaybetti.

ÇOCUK İŞÇİ VE GENÇ ÖLÜMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ağustos ayı raporunda bir diğer dikkat çeken detay ise çocuk ve genç işçi ölümleri oldu. 7 çocuk işçinin öldüğü belirtilirken, çocuk ve genç işçilerin ölüm oranlarındaki artış için İSİG, önümüzdeki günlerde ayrı bir rapor hazırlayacağını duyurdu.

Ağustos ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımında ise

14 yaş ve altı 3 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 38 işçi,

30-49 yaş arası 80 işçi,

50-64 yaş arası 38 işçi,

65 yaş ve üstü 9 işçi,

ve ayrıca yaşı tespit edilemeyen 7 işçi hayatını kaybetti…

‘GÖRÜNMEZ KILINMAYA ÇALIŞILAN İŞÇİ ÖLÜMLERİ’

İSİG, özel olarak 3 işçi ölümün hikayesini paylaştı. İSİG’in, “saklanan ve duyulsa da görünmez kılınmaya çalışılan işçi ölümlerine dikkat çekiyoruz” diyerek paylaştığı bilgiler şöyle:

“Birincisi, Sibel Turan, 45-50 yaşlarında, İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, okulun konferans salonunda yapılacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantısı için perdedeki arızayı gidermeye çalışırken bastığı yerin alçıpan olması sebebiyle 10 metre mesafeden sahneye düştü. İkincisi, Zeynep Yılmaz, 29 yaşında, Malatya Battalgazi Yüzüncü Yıl Okulları'nda Müzik Öğretmeni, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın açıklamasına göre hamile olması nedeniyle sözleşmesi bittiği gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı, girdiği bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi.

Üçüncüsü, Nilüfer Altıner, 49 yaşında, Aydın Didim’de ilçe belediyesi sosyal market görevlisi, yerel ve ulusal basında yer alan haberlere göre seçim sonrası emekliliğine iki ay kala park ve bahçeler müdürlüğüne gönderildi, engelli kadrosundan çalışıyordu, tek böbrekli olduğu için yaklaşık 44 derece sıcakta park ve bahçelerde çalışmakta zorlandı, birkaç defa Belediye Başkanı ile görüşerek tek böbrekle güneş altında çalışmakta zorlandığını belirtip kendisinden yardım istedi, reddedilince avukatlara gidip hukuk desteği istedi, bu yaşadıkları nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi.”

Kaynak: Gerçek Gündem