İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir’de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrasında korkutan bir uyarı yaptı. Bektaş, İzmir ve çevresinde 3 aktif fay hattı olduğunu işaret ederek ‘Orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı

Ege Denizi çevresinde İzmir’in Karaburun ilçesinde gece saat 02:18:15 sularında meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. Resmi internet sitesinden deprem sonrasında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4, derinliğin ise 7.28 kilometre olarak açıkladı. Depremin Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı - Resim : 1

AFAD’ın ardından depreme ilişkin bir bilgilendirme de Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi İzmir Körfezi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 derinliğini ise 14,1 kilometre olarak açıkladı. Deprem saati ise AFAD’ın bildirdiği saat 02:18 olarak kaydedildi.

İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı - Resim : 2

'3 FARKLI AKTİF FAYIN ORTASINDA'

Son yıllarda yaptığı deprem uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında bir açıklama yaptı. İzmir ve çevresinde 3 farklı aktif fayın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir’in daima deprem potansiyeli taşıyan illerden biri olduğunu vurguladı.

İZMİR İÇİN HER ZAMAN POTANSİYEL TEHLİKE

X hesabından harita eşliğinde paylaşım yapan Bektaş, şöyle uyardı: Haritada mikro depremlerin dağılımdan görüldüğü gibi İzmir çevresinde üç faklı doğrultuda aktif faylar mevcuttur. Deprem parametreleri zamana bağlı olarak değiştiğinden orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir.

Öte yandan sosyal medyada İzmir Körfezi’nde meydana gelen depremin Manisa’dan da hissedildiği ifade edildi.

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Deprem İzmir Prof. Dr. Osman Bektaş AFAD
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