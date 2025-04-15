Türkiye'den ABD'ye Uzanan 'Yumurtalık' Transferi: İlaçlar Kurye ile Gönderildi, Genetik Özellik Toplandı

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniği, gündeme bomba gibi düşen bir sağlık skandalının merkezinde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar, klinikte yasa dışı yumurta satışı yapıldığını ortaya koydu. İddialara göre genç kadınlara hormon ilaçları gönderilerek, yumurtaları yurt dışında satıldı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, kliniğe başvuran 20-30 yaş arası genç kadınlara, kurye aracılığıyla yumurta üretimini artıran ilaçlar gönderildi. Bu ilaçları iki hafta boyunca kullanan kadınlar daha sonra yurt dışına, özellikle tüp bebek merkezlerinin bulunduğu ülkelere gönderilerek yumurtaları burada satıldı. Kadınlara, elde edilen olgun yumurta başına 20 bin ile 40 bin TL arasında değişen ödemeler teklif edildi.

GENETİK ÖZELLİKLER TOPLANDI

İddiaya göre sürecin parçası olan kadınlara saç ve göz rengi gibi genetik özellikleri içeren anketler doldurtuldu. Ayrıca, doğabilecek çocuklardan herhangi bir yasal miras hakkı talep edemeyeceklerine dair belgeler imzalatıldı. Tüm işlemlerin, Türkiye'deki klinik ile ABD'deki bir şirket arasında koordineli şekilde yürütüldüğü öne sürüldü.

Dehşete düşüren skandalın ardından Sağlık Bakanlığı iki doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Sabah