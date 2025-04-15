Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Hakkında Gözaltı Kararı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Hakkında Gözaltı Kararı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları gösterildi.

Köseler ifadesinde, ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde görüşmediğini, fiyat alışverişinde bulunmadığını ve talimat vermediğini belirtti.

Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Kaynak: DHA

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