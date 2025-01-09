Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' İddiası: Biri Doktor 3 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddia edilen biri doktor 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' İddiası: Biri Doktor 3 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

İnşaat İşçileri Birbirine Girdi: Silahlar Çekildi, Ortalık Savaş Alanına Döndüİnşaat İşçileri Birbirine Girdi: Silahlar Çekildi, Ortalık Savaş Alanına DöndüGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Diyarbakır doktor
MHP'den Ferdi Tayfur Tartışmalarına Tepki: 'Bedeni Dahi Soğumamışken...' MHP'den Ferdi Tayfur Tartışmalarına Tepki
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
İnşaat İşçileri Birbirine Girdi: Silahlar Çekildi, Ortalık Savaş Alanına Döndü İnşaat İşçileri Birbirine Girdi: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler