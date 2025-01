MHP'den Ferdi Tayfur Tartışmalarına Tepki: 'Bedeni Dahi Soğumamışken...'

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşanan tartışmaların ardından MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sanatçının vefatının ardından ailevi konuların tartışma meselesi yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Ferdi Tayfur'un 'Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yer edindiğini ve eserlerinin nesiller boyunca hatırlanacağını' ifade eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur, inancımız açısından son derece kıymetli bir günde en yüce sevgiliye kavuşmuştur. Geride kalan milyonlarca seveni gibi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi de, yakın dostu, yol arkadaşı ve gönül diyarının tercümanı olan Ferdi Tayfur’a son vazifesini yapmış, ebediyete uğurlanırken bir an olsun yanı başından ayrılmamıştır. Bir yanda babasız büyümenin getirdiği tüm zorluklar omuzlarına yüklenmişken, diğer yanda kah Adana’nın pamuk tarlalarında, kah Toroslardaki yörük obalarında geçen hayatı, merhum Ferdi Tayfur’u aziz milletimizin gönlünde ve gözünde belki de kimseye nasip olmayacak bir kıymete eriştirmiştir.

'ONUN BU KADAR SEVİLMESİNİN SIRRI...'

Onun neden bu kadar çok sevildiğinin sırrı da; Türk Milleti’nin üzülürken, sevinirken, ağlarken, gülerken, coşarken, ezcümle her an ve her halinde mutlaka bir yaşanmışlığa dayanan hissiyatları muazzam bir biçimde sunmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Ferdi Tayfur inançlı ve samimi bir insandı, yaşadığı ne varsa bunu eserlerinde aynı samimiyetle paylaşmıştı. Hepimiz de onun eserlerinin bir yerinde bu sebeple kendimizi görmüş, kendimizi bulmuş, hatta kendimizi ifade etmiştik, etmeye de devam edeceğiz.

'AİLEVİ KONULARIN TARTIŞMA MESELESİ YAPILMASI YANLIŞ'

Yeri doldurulamayacak bir sanatçımız olan Ferdi Tayfur, kuşku yok ki ebediyete kadar aziz milletimiz tarafından hatırlanacak ve eserleriyle nesillerden nesillere varıncaya kadar güzelliklerle anılacak derecede, belki de kimseye nasip olmayacak yüksek bir kıymete erişmiştir. Böylesine güzide, kıymetli ve büyük bir sanatçının, üstelik mezarına henüz konulmuş ve bedeni dahi soğumamışken, bazı ailevi konularının kimi televizyon kanallarında ulu orta tartışma meselesi yapılması ise asla doğru değildir.

'BIRAKIN AİLE ACISINI YAŞASIN'

Bu kapsamda tüm yayın guruplarını merhum sanatçımız Ferdi Tayfur’un aziz hatırası ve hepimizin acısına hürmeten ailevi meselelerinin -insani ölçülerin hiç birisine yakışık olmayan biçimde- gazete sayfaları ve televizyonlarda işlenmemesi hususunda hassasiyet gözetmeye davet ediyoruz. Bırakın merhumun ailesi de kendi acısını yaşasın, hatıralarını korusun, saygıyla yadını yapsın, ailevi konuları kendi bünyesinde değerlendirsin.

'CANIMIZDAN CAN'

Bu ölçülere saygı duyulmasının, bizim mutlak beklentimiz olduğu bilinmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak canımızdan can bildiğimiz Ferdi Tayfur’a bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet dilerken, her türlü hukukunu koruma hassasiyetimizi sonuna kadar muhafaza edeceğimizi de kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi