Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Çöpe giden atıktan, dünya çapında başarıya… Rize’de kurulan özel tesiste, çay çöpleri mangal kömürüne dönüştürülüyor. Altın değerinde olan çay çöpleriyle yılda 30 milyon TL kazanç sağlayan proje, dünyada tek olma özelliği taşıyor.
Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz’in yeşil yamaçlarında çay üretiminin ardından geriye kalan atıklar, şimdi enerjiye ve ihracata dönüşüyor. Rize’de kurulan ve dünyada başka örneği bulunmayan özel bir tesis, çay tarımından arta kalan lifleri değerlendirerek yıllık 30 milyon TL gelir sağlıyor.
ÇAYIN ÇÖPÜ ALTIN OLDU, SERVET KAZANIYOR
Rize Belediyesi tarafından Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste, yılda yaklaşık 2 bin ton çay lifinden mangal kömürü elde ediliyor. Üretim sürecinde açığa çıkan metan gazı, elektrik üretiminde değerlendirilirken, çatısında bulunan güneş panelleriyle de ek enerji sağlanıyor.
YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR
Bu özel sistem sayesinde tesis hem kendi enerjisini üretebiliyor hem de çevreci bir üretim modeli sunuyor. Tesiste elde edilen mangal kömürleri başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞÜMLE SIFIR ATIK
Tesiste kullanılan çay liflerinin yüzde 30’u mangal kömürü, yüzde 25’i ise metan gazına dönüştürülüyor. Üstelik bu üretim, doğaya zarar vermeden, ağaç kesilmeden ve tamamen geri dönüşüm esasına dayanarak gerçekleştiriliyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, bu yönüyle projeye duyulan uluslararası ilgiyi de artırdıklarını belirtti.
DÜNYADA İLK VE TEK TESİS TÜRKİYE'DE
Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri’nde "Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik" kategorisinde Türkiye ikinciliğini kazandı. Ödül, Ankara’da Bakan Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e takdim edildi.
Metin, proje hakkında, "Dünyada çay liflerinden mangal kömürü üreten ilk ve tek tesisiz. Ne Hindistan’da ne Çin’de böyle bir uygulama yapılmış değil. Bu yönüyle sadece Karadeniz için değil, dünya için de bir örneğiz." dedi.
Tesisin Ar-Ge çalışmalarında tarım ve evcil hayvanlar için yeni yan ürünler geliştirme süreci de sürüyor. Kapasite artırımıyla birlikte ihracat hacminin daha da büyütülmesi hedefleniyor. Rize’nin çay atıklarından doğan bu başarı hikayesi, sürdürülebilir üretimin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.