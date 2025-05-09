SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, 2006 yılında yapılan yasal düzenlemeyle köklü bir değişim geçirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Bu birleşme ile SSK, 4/A; Bağ-Kur, 4/B; Emekli Sandığı ise 4/C statüsüyle tanımlandı. Ancak, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik statüsünün belirlenmesinde bazı özel kriterler geçerliliğini korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un aktardığı bilgilere göre, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanların hangi statüden emekli olacağı, son 2520 gün içinde en fazla hangi sigorta koluna prim ödendiğine göre belirleniyor. Son 2520 günün çoğu SSK’ya ödenmişse kişi 4/A statüsünden, Bağ-Kur’a ödenmişse 4/B statüsünden emekli olabiliyor. Özel banka ve borsa sandıklarına prim ödeyenler de aynı uygulamaya tabi tutuluyor.
İLK SİGORTA GİRİŞ TARİHİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Emeklilik planlamasında ilk sigortalılık tarihi belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise farklı yaş ve prim gün şartlarına tabi tutuluyor. Borçlanma yöntemiyle sigorta başlangıç tarihi geriye çekilenler için de bu tarih hayati önem arz ediyor.
PRİM GÜNÜ VE STATÜ DENGESİNE DİKKAT EDİLMELİ
Eksik prim günleri bulunanlar için borçlanma, isteğe bağlı sigorta veya geçmiş hizmetleri ihya etme gibi seçenekler sunuluyor. Ancak isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur kapsamında değerlendirildiğinden, son 2520 gün dengesinin SSK lehine korunması gereken durumlarda dikkatli olunması gerekiyor. Şirket ortaklığı, vergi mükellefiyeti gibi geçmiş kayıtlara dayalı geriye dönük prim ödeme imkânı da mevcut.
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK İMKÂNI
SGK ile anlaşmalı ülkelerde çalışan vatandaşlar, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de sigortalılık başlangıcı olarak saydırabiliyor ve bu süreleri borçlanabiliyor. Ancak yurtdışı borçlanması da Bağ-Kur (4/B) statüsünde değerlendiriliyor. Günlük yurtdışı borçlanma bedeli ise 390,08 TL olarak uygulanıyor.
SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞINDA PRİM GÜNÜ ŞARTLARI FARKLI
8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar için yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı bulunuyor. SSK kapsamında kadınlar ve erkekler için ilk işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi gerekiyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statüsünde ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 gün prim ödeme şartı aranıyor.
SGK, SAHTE SİGORTALILIĞA KARŞI SIKI TAKİPTE
Bazı kişiler, SSK’nın sağladığı avantajlardan yararlanmak için çalışmadıkları halde sigortalı gösteriliyor. SGK bu durumu tespit ettiğinde bağlanan emekli maaşını faiziyle geri alıyor ve sağlanan sağlık hizmetleri için ödenen bedelleri tahsil ediyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET DÖKÜMÜ KONTROL EDİLMELİ
Emeklilik süreci kişiye özel koşullara bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle ilk sigorta giriş tarihi, prim gün sayısı ve hangi statüden ödendiği dikkatle incelenmeli. e-Devlet üzerinden alınacak hizmet dökümüyle mevcut durum analiz edilmeli ve emeklilik planlaması buna göre yapılmalı.