SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi

İLK SİGORTA GİRİŞ TARİHİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Emeklilik planlamasında ilk sigortalılık tarihi belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise farklı yaş ve prim gün şartlarına tabi tutuluyor. Borçlanma yöntemiyle sigorta başlangıç tarihi geriye çekilenler için de bu tarih hayati önem arz ediyor.