BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü
Çin merkezli iki dev şirket olan BYD ve Tsingshan Holding, Şili’de yürütmeyi planladıkları lityum işleme projelerinden çekilme kararı aldı. Bu geri adım, küresel lityum fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından geldi ve Şili'nin lityum kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüştürme çabasına darbe vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şili hükümetinden yapılan açıklamaya göre, her iki şirket de şarj edilebilir bataryalarda kullanılan lityum karbonatın katot materyaline dönüştürülmesini hedefleyen yatırımlarından vazgeçti. Bu gelişme, Şili'nin batarya tedarik zincirinde daha stratejik bir konuma gelme planlarını zora soktu.
Yerel basında ilk olarak Diario Financiero tarafından duyurulan bu iptaller, lityum piyasasının son iki yılda yaşadığı büyük düşüşün etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 sonunda rekor seviyelere çıkan lityum fiyatları, o dönemden bu yana yaklaşık %90 oranında geriledi. Özellikle yüksek maliyetli üreticiler, elektrikli araçlara olan talebin ivme kaybetmesiyle birlikte yeni arz baskısı altında zarar etmeye başladı.
'KÜRESEL PİYASA ETKİLİ OLDU'
Şili Bilim, Teknoloji, Bilgi ve Yenilik Bakanı Aisén Etcheverry, CNN Chile'ye yaptığı açıklamada, “Şirketler artık yatırım planlarına devam etmeyeceklerini bildirdi. Bu karar, esasen küresel lityum piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor” dedi.
BYD'YE ÖZEL ERİŞİM VERİLMİŞTİ
BYD, 2023 Nisan ayında Şili'nin önemli lityum üreticilerinden SQM aracılığıyla, 2025 yılı sonuna kadar lityum demir fosfat katotları üretmek üzere bir tesis kurmak için hammaddeye indirimli fiyatlarla erişim hakkı kazanmıştı. Ancak lityum fiyatlarındaki düşüşle birlikte, şirket yetkilileriyle proje detaylarında uzlaşmaya varılamadı. Ağustos ayında BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, üretim takviminin ileri bir tarihe ertelenebileceğini açıklamıştı.
Benzer şekilde, Çinli milyarder Xiang Guangda'nın kontrolündeki Tsingshan Grubu da Şili lityumuna tercihli erişim hakkı kazanarak bir işleme projesi başlatmayı hedefliyordu.
Bu projeler, şirketler açısından dünyanın en zengin lityum rezervlerine sahip ülkelerinden birinde kalıcı bir varlık edinme fırsatını temsil ederken, Şili açısından da sadece hammadde değil, ileri düzey batarya bileşenleri üretimiyle global değer zincirinde yukarılara tırmanma hedefini taşıyordu.
SORUNLAR AŞILAMADI
Şili Maliye Bakanı Mario Marcel, Santiago’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şirketler hükümetle yaşanan teknik sorunların ötesine geçen ticari zorlukları gündeme getirdi. Çözüm için çaba gösterildi, ancak başarılı olunamadı. Yine de Şili'nin lityum stratejisi devam edecek” dedi.
Şili’nin lityum politikalarını yöneten kamu kurumu Corfo konuyla ilgili yorum yapmazken, BYD ve Tsingshan’ın Latin Amerika’daki temsilcileri de sorulara yanıt vermedi.