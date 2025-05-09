BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü

Şili hükümetinden yapılan açıklamaya göre, her iki şirket de şarj edilebilir bataryalarda kullanılan lityum karbonatın katot materyaline dönüştürülmesini hedefleyen yatırımlarından vazgeçti. Bu gelişme, Şili'nin batarya tedarik zincirinde daha stratejik bir konuma gelme planlarını zora soktu.

Yerel basında ilk olarak Diario Financiero tarafından duyurulan bu iptaller, lityum piyasasının son iki yılda yaşadığı büyük düşüşün etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 sonunda rekor seviyelere çıkan lityum fiyatları, o dönemden bu yana yaklaşık %90 oranında geriledi. Özellikle yüksek maliyetli üreticiler, elektrikli araçlara olan talebin ivme kaybetmesiyle birlikte yeni arz baskısı altında zarar etmeye başladı.