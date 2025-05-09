Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Ofçay için potansiyel alıcılarla görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, satışa ilişkin tüm detayların 1 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Jde Peet’s’in bu adımları, operasyonel verimliliği artırma ve marka portföyünü sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.