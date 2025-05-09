Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Türkiye’nin ünlü çay markası için yolun sonu göründü. ABD’li dev, karlılığı düşük bulunca Ofçay'ı satma kararı aldı. Gözler şimdi yeni alıcıda...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin köklü çay üreticilerinden biri olan Ofçay, yeniden el değiştiriyor. 1985 yılında Trabzon’un Of ilçesinde kurulan ve 2019’da ABD merkezli kahve devi Jde Peet’s tarafından satın alınan şirket için satış süreci resmen başladı.
Ofçay, Jde Peet’s tarafından satın alındıktan sonra şirketin Türkiye’deki çay operasyonlarının merkezi haline gelmişti. Ancak alınan son kararla birlikte, şirketin çay faaliyetlerinden çekileceği ve markanın satışa çıkarıldığı duyuruldu.
DÜŞÜK KARLILIK MASADA
Jde Peet’s tarafından yapılan açıklamada, Ofçay'ın satışına gerekçe olarak çay biriminin beklenen karlılığı sağlayamaması gösterildi. Küresel yeniden yapılanma sürecine giren şirket, aynı zamanda ABD pazarındaki L’Or Barista kahve makinelerinin satışını da durdurma kararı aldı. Bu segmentin Peet’s markası altında yeniden konumlandırılacağı bildirildi.
GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ
Ofçay için potansiyel alıcılarla görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, satışa ilişkin tüm detayların 1 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Jde Peet’s’in bu adımları, operasyonel verimliliği artırma ve marka portföyünü sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.