Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Güler Sabancı, bu tür içeriklerin Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram ve e-posta gibi platformlar üzerinden dolaşıma sokulduğuna dikkat çekerek, kamuoyunu yalnızca onaylı ve resmi hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar etmeye çağırdı. Ayrıca, dolandırıcılık girişimlerine karşı yasal sürecin başlatıldığını ve sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Kamuoyundan, şüpheli içeriklerde resmi kaynakların kontrol edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması istendi.