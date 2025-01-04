Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Tartışma! Necla Nazır Skandal Olayla İlgili Konuştu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında kavga çıktı.

CENAZE TÖRENİNİNDE KAVGA

Ferdi Tayfur'la küs olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istemesi üzerine ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

'İÇİ ÇÜRÜMÜŞ İNSANLARLA NASIL UĞRAŞAYIM?'

Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, kavgaya ilişkin tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'na konuştu. Nazır şunları söyledi: "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı.

'ETTEN DUVAR ÖRDÜLER'

İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar."

Kaynak: tv100