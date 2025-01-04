Özgür Demirtaş'tan Öğrencilere Çağrı: 'Üniversiteye Gitmeyin'

Ünlü finans uzmanı akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere tavsiye verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Demirtaş, "Kötü bir üniversiteye gideceğinize gitmeyin" çağrısı yaptı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Özgür Demirtaş'tan Öğrencilere Çağrı: 'Üniversiteye Gitmeyin'

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, yeni bir paylaşım yaptı. Üniversite öğrenci adaylarına çağrıda bulunan Demirtaş, "Türkiye'deki üniversitelerin büyük çoğunluğu kötü. Kötü bir üniversiteye gideceğinize üniversiteye gitmeyin" yorumunda bulundu.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Öğrenciler: Kötü bir Üniversiteye gideceğinize Üniversiteye GİTMEYİN. Türkiye’deki Üniversitelerin BÜYÜK çoğunluğu kötü. Boşuna 4 yılınızı harcamayın. Beni dinleyin YAPMAYIN. Gelecekte Üniversitelerin çoğuna gerek kalmayacak. Sadece EN İYİ %10’luk kesim işe yarayacak."

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Kaynak: Haber Merkezi

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