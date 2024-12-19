Tek Cümlelik Tahmini Olay Oldu! Özgür Demirtaş Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Yılbaşına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi. İşte Demirtaş'ın asgari ücret için verdiği rakam...

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Tek Cümlelik Tahmini Olay Oldu! Özgür Demirtaş Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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