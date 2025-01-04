CHP Lideri Özgür Özel Kars'ta Gençlerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Selim Belediyesi'ni ziyaret etti, ardından Selim ilçesindeki 30 yaş altı gençlerle bir araya geldi.

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CHP Lideri Özgür Özel Kars'ta Gençlerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özel, Kars temasları kapsamında, Selim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İlyas Barış Koç'u ziyaret etti.

CHP Lideri Özgür Özel Kars'ta Gençlerle Buluştu - Resim : 1

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den devralınan belediyelerden biri olan Selim Belediyesi'nde Özel'e; Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ile genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çevre ilçelerin belediye başkanları eşlik etti. Özel, Başkan Koç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP Lideri Özgür Özel Kars'ta Gençlerle Buluştu - Resim : 2

Özel ardından, Selim Kültür Evi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel Kars'ta Gençlerle Buluştu - Resim : 3

30 yaş altı gençlerle bir araya gelen Özel'e; Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile genç PM üyeleri eşlik etti.

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Kaynak: ANKA

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