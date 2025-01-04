Özel'den Tüm Partilere Çağrı! Meclis Emekli Maaşları İçin Harekete Geçecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Kars İl Başkanlığı Binası açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Özgür Özel'in gündeminde, vatandaşı hayal kırıklığına uğratan asgari ücret "zammı" vardı. 2025 için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücretin değil zam, enflasyon değerlendirildiğinde bir kayıp olduğunu söyleyen CHP lideri, en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm siyasi partilere bu konuda harekete geçme çağrısı yaptı.

'ERDOĞAN SICAK SALONLARIN İNSANI OLMUŞ'

Özel'in törendeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Sayın Erdoğan, sıcak salonların insanı olmuş. Sıcacık salonlarda atadıklarına kendini anlatıp, size şunu söylüyor: ‘Yoksulsun, hastasın, işsizsin, sıkıntı büyük, geçim derdindesin. Ama bundan şikayet etmemelisin.’ Ne yapalım? ‘Suriye’de zafer kazandık, ona sevinmelisin.’ 13 yıl önce bir şey söylemiş, 13 yıl haksız çıkmış, yanlış yapmış. 13 yılda Türkiye’ye 4.5 milyon Suriyeli gelmiş, 200 milyar dolar para kaybetmişiz, 283 şehit vermişiz. Şimdi Esad devrilmiş, diyor ki Karslılara, ‘Zafer kazandım, zafere sevin.’ Oysa Karslıların zaferi gördükleri yok. Karslılar; yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, işsizlikle karşı karşıyalar. Niye? Çünkü Kars bir tarım şehri. Kars bir emekli şehri. Kars emekçilerin şehri. Ve açıkladıkları asgari ücret 22 bin 104 lira.

'7 BİN 500 LİRA KAYIP VAR, 5 BİN ZAM YAPTILAR'

Bu iktidar geldiğinde bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, o asgari ücret şu anda 3 çeyrek altını, 3.5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi 5 bin lira zam yaptılar. 17 bin liranın geçen sene Ocak ayına göre satın alma gücü, 10 bin liranın altına düştü. 7 bin 500 lira asgari ücretlinin kaybı varken, 5 bin lira zam verdiler. Yani ilk kez bir Cumhuriyet hükümeti, asgari ücretlinin cebine para koymak yerine 2 bin 500 lira para aldı. Bunu söylediğimizde ‘yapmadık’ diyen var mı? Karşımıza çıkıp bunu savunabilen var mı? Yok.

'EMEKLİNİN KÖK MAAŞINA DÜZENLEME GEREK'

Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey’i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip Bey’i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1, normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya, memur emeklisine yüzde 13 değil yüzde 11 vermek için. İşçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için. Yani emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları bir iş. Bir de en düşük emekli maaşı var. Geçen sene 10 bin lira yaptılar, altı ay isyan ettik. Bu enflasyon ortamında 12 bin 500 lira yapmışlardı. Şimdi bir kez daha kanuni düzenlemeye ihtiyaç var.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLMALI'

Kök maaşlara, ‘En düşük emekli maaşı şunun altında olamaz’ maddesi koyacaklar. Konulmalı. Bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bakın bunu söyleyince kimsenin kulağına, gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görevi yapan hükümet, yani o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit‘in hükümeti. Geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 liraya kim geçinebilir? Bugün bir AK Partili, bir MHP’li çıksın karşıma, desin ki, ‘14 bin 500 lirayla geçim olabilir.’

'TÜM PARTİLERE ÇAĞRI YAPIYORUM'

Bakın bugün için Kars’taki ortalama kira 11 bin lira. Yani ödenen toplam kiraları ev sayısına bölünce 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira alacaksın, ‘3 bin 500 lirayla geçin’ diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan maazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ndeki bütün partilere sesleniyorum. Gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım. Ve tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1.5 asgari ücret olacaktır. Söz veriyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi