Özgür Özel'den TÜİK'e Enflasyon Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan temasları kapsamında Posof ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Özgür Özel burada, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Posof Belediyesi binasına giderek Belediye Başkanı Erdem Demirci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa bir konuşma gerçekleştirdi.

“TÜİK YİNE EMEKLİLERE GOL ATTI”

Özel’in gündeminde TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri vardı. TÜİK’in yine emekçilere, emeklilere gol attığını ifade eden Özel, Aralık ayında yapılan zamların bilerek Ocak ayına bırakıldığını ve TÜİK’e de talimat verildiğini belirtti. Özel, Enflasyonu kendilerince ayarlattılar ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasında ilgili kısım şu şekilde oldu:

Bugün TÜİK yine emekçilere, yine emeklilere bir gol attı. ENAG diye bir kuruluş var. Bunlar namuslu, hiçbir yere bağlı olmayan, kimseye borcu olmayan, üniversite hocalarından kurulmuş, bağımsız bir kuruluş. O hesaplamış enflasyonu yüzde 83. TÜİK hesaplamış enflasyonu yüzde 44. Bu ayın enflasyonu güya yüzde 1’miş. Yani geçen ay 100 lira olan bir mal, bu ay 101 lira olmuş. 1 lira artmış sadece. Oysa aralık ayında iğneden ipliğe her şeye zam yaptılar ama birçoğunun geçerliliğini 1 Ocak yaptılar. Niye? Bugünkü enflasyon hesabına girmesin diye. Girerse ne olacak? Enflasyon iki-üç puan fazla olacak ya. Benim Posoflu emekli amcam üç puan fazla zam alacak. Onun cebinden o parayı çalmak için zamları 4 Ocak’tan geçerli, 3 Ocak’tan geçerli yaptılar. Aralık ayında durdular. TÜİK’e de talimatı verdiler. Enflasyonu kendilerince ayarlattılar. Şimdi emeklilere yüzde 15 zam. Memura 11, işçiye yüzde 15 zam. Hadi bakalım geçinin.

Kaynak: ANKA