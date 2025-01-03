MHP Lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'u Böyle Andı: Klasik Otomobiline Binip Ankara Sokaklarını Gezdi

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur şarkısı dinleyip Ankara sokaklarını gezdi.

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Arabeskin güçlü ismi Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Tayfur'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Yaptığı paylaşımlarda sık sık Ferdi Tayfur şarkılarına yer veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ferdi Tayfur'u andı.

Bahçeli, bugün klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyerek Ankara sokaklarını gezdi. Paylaşılan videoda Bahçeli'nin araç kullanırken güneş gözlüğü taktığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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