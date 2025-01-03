Kök Maaşı 11 Bin Lira Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Zamlı Maaşı Belli Oldu! İşte Yeni Tablo
Ocak 2025 itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak artış oranları da belli oldu. Bu gelişme, "4A-4B-4C ne kadar emekli maaşı alacak?" sorusunun cevabını da ortaya koydu. Peki kök aylığı 11 bin lira olan emeklilerin yeni zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte yeni emekli maaşları ve hesaplama detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak açıklanan enflasyon oranı, emekli maaşları ve diğer gelir artışlarını doğrudan etkileyen önemli bir veriydi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
6 Aylık Enflasyon: Yüzde 15,75
6 Aylık SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı: Yüzde 15,75
Memur Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 6
Memur Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 11,54
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025'teki emekli maaşı zammı, yılın ilk 6 ayında geçerli olacak oranları belirledi. En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yapılacak yeni düzenleme ile kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında 12 bin 500 TL almaya devam edecek.
Kök maaşlarında artış olsa da, maaşlarının net tutarında değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının artırılması için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.
Önceki dönemde yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artırılarak 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. 6 aylık enflasyon artışı dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu düzenlemenin hayata geçmesi için Meclis onayı gerekecek.
YENİ EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Yeni emekli maaşları hesaplanırken, önce 6 aylık enflasyon zammı belirlenir ve bu oran doğrudan emeklinin kök maaşına uygulanır. Ardından yüzde 4 ek ödeme yapılır. Son olarak, maaş tutarı en düşük emekli maaşının altında kalırsa, Hazine desteği devreye girer.
Örneğin, kök maaşı 11.500 TL olan bir emeklinin maaşı, yüzde 4 ek ödeme ile 11.960 TL'ye yükselir. Ancak, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğundan, Hazine desteği ile maaş bu tutara tamamlanır ve emekliye 540 TL Hazine desteği ödenir.
Eğer Ocak ayında en düşük emekli maaşı 15 bin TL olarak belirlenirse, kök maaşı 13.394 TL'ye, yüzde 4 ek ödeme ile ise 13.930 TL'ye yükselir. Bu durumda Hazine desteğiyle maaş 15 bin TL'ye tamamlanır ve emekliye 1.070 TL Hazine desteği ödenir.
11 BİN LİRA OLAN EMEKLİLERİN YENİ ZAMLI MAAŞI BELLİ OLDU
Kök maaşı 11 bin lira olan emeklinin yeni yılda zamlı maaşıyla 12 bin 764 liraya yükselmesi beklenirken, hesaba yatacak toplam tutarın 15 bin lira olacağı bekleniyor.