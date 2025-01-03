Kök Maaşı 11 Bin Lira Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Zamlı Maaşı Belli Oldu! İşte Yeni Tablo

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'teki emekli maaşı zammı, yılın ilk 6 ayında geçerli olacak oranları belirledi. En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yapılacak yeni düzenleme ile kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında 12 bin 500 TL almaya devam edecek.

Kök maaşlarında artış olsa da, maaşlarının net tutarında değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının artırılması için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.