MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! TÜİK Aralık Ayı Enflasyonunu Duyurdu: 6 aylık Enflasyon Farkı ile Milyonların Zammı Netleşti
Emekli maaşı ve memur zammı son dakika belli oldu. Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) evlisi, bekarı, genci, yaşlısı herkes bu açıklamayı bekliyordu. Memur maaşları ve emekli zammı üzerinde belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı için son veri nihayet ortaya çıktı. 4A SSK, 4B Bağ-Kur Emekli Zammı ile 4C Memur, memur emeklisi zam oranı netleşti.
Son dakika: Emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı Ocak 2025 için belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Yılın son TÜFE verisinin belli olması ile 6 aylık memur enflasyon farkı da netleşti. İşte milyonların merak ettiği rakamlar…
ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranları belli oldu. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 1,03 yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahmini de yakalanmış oldu.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 11,55 oldu.
- 6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
- SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
- Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- Memur zammı: Yüzde 11,55
Kaynak: Haber Merkezi