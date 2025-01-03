Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz

Yeni yılın ilk hasta sonuna girerken, dolar ve euroda yükseliş ivmesi görülüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, avro 36,3580 liradan güne başladı.

Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz

Türk Lirası'nın değer kaybı devam ederken, döviz kuru 2025'in ilk cuma gününde yukarı yönlü seyrediyor. Vatandaşın sıkı takip ettiği dolar ve euroda 3 Ocak 2025 günü yükseliş eğilimi sürüyor.

İstanbul serbest piyasada 35,3930 liradan alınan dolar, 35,3950 liradan satılıyor. 36,3560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3580 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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