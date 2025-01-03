İmamoğlu'ndan 'DEM-Bahçeli' Görüşmesi Yorumu, 'Demek ki Ahmet Türk Muteber Biri, Bize Göre de Öyle'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu “Devlet terörist diye görevden aldığı bir belediye başkanını devlet protokolü kapsamında kabul etti. Demek ki; Ahmet Türk muteber biri. Bize göre de öyle zaten ama bakıyorsunuz daha dün bir ay önce koca harflerle terörist yazıyorsun bakanlığın sitesine yerine kayyum atanmış Mardin'i yönetiyor. Muteber biriyse neden terörist diyerek kayyum atadınız” dedi.

PERVİN BULDAN VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER, İMRALI'YA GİTMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a Meclis’e gelip konuşması için çağrıda bulunmuş, bu çağrısını yenilemişti. Ankara kulislerini harekete geçiren Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısının ardından DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya gitmişti.

Siyaset gündeminin bir numaralı olayı haline gelen görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşmüştü.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katılmıştı.

“NE OLDU DA KURTULMUŞ AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞTÜ?”

Esenyurt'ta konuşan Ekrem İmamoğlu kayyum politikasına şöyle tepki gösterdi: Dün ne oldu devletimizin terörist diye görevden aldığı Sayın Ahmet Türk, devlet protokolümüzün ikinci sırasında yer alan TBMM Başkanı ile görüştü. Ardında da devletimizi yöneten ittifakın ortağı partinin genel başkanıyla bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da değerlendirme geldi.

“NEDEN TERÖRİST DİYEREK KAYYUM ATADINIZ”

“Demek ki; Ahmet Türk muteber biri” diye belirten Ekrem İmamoğlu “Bize göre de öyle zaten ama bakıyorsunuz daha dün bir ay önce koca harflerle terörist yazıyorsun bakanlığın sitesine yerine kayyum atanmış Mardin'i yönetiyor. Muteber biriyse neden terörist diyerek kayyum atadınız. Terör bağı varsa neden devlet protokolüyle karşılıyorsunuz?” diye sordu.

İmamoğlu “İşte dün yaşanan bu garabet Esenyurt'ta yaşanan garabettir. Dün devletimizi düşürdükleri durum, tam da Ahmet Özer hocamızın yaşadığıyla aynıdır” dedi.

Kaynak: ANKA