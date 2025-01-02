Tarihi Anlar... DEM Parti Heyeti, MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'örgüte silah bıraktırma' çağrısının ardından siyasette yeni bir döneme gelinirken, son olarak DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan'la bir görüşme yapmıştı.

Görüşmenin ardından, siyasette sıcak saatler yaşanırken, bugün, Önder ve Buldan'ın yanında Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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