Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Görüşen DEM Parti Heyetinden İlk Açıklama: 'İyi Geçti, Umutluyuz'

DEM Parti heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile basına kapalı şekilde görüştü. DEM Parti heyeti görüşmenin iyi geçtiğini ve umutlu olduklarını söyledi.

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi başladı.

Görüşme, Kurtulmuş’un başkanlık odasında basına kapalı şekilde gerçekleşti. Görüşme öncesi ilk fotoğrafları geldi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Görüşen DEM Parti Heyetinden İlk Açıklama: 'İyi Geçti, Umutluyuz' - Resim : 1

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Görüşen DEM Parti Heyetinden İlk Açıklama: 'İyi Geçti, Umutluyuz' - Resim : 2

DEM PARTİ HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.

Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Önder, bir gazetecinin "Umutlu musunuz?" sorusunda "Tabii ki" yanıtını verdi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Görüşen DEM Parti Heyetinden İlk Açıklama: 'İyi Geçti, Umutluyuz' - Resim : 3

DEM PARTİ HEYETİ, İMRALI'YA GİTMİŞTİ

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık’ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme kararı almıştı.

DEM Parti Heyeti, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile GörüşecekDEM Parti Heyeti, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile GörüşecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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