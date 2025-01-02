2025'in İlk Anketi: Cumhurbaşkanlığı Yarışında Olası 4 Senaryoda Çarpıcı Sonuç

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Aralık Ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporunu yayımladı. 27-28 Aralık tarihlerinde 1,500 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62’si ülkenin çok kötü veya kötü yönetildiğini düşünüyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 37,1’i ülkenin iyi yönetildiği görüşünde.

SURİYE MESELESİ

“AK Parti’nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna AKP'lilerin yüzde 77,4’ü “çok başarılı” ve “başarılı” şeklinde yanıt veriyor. MHP seçmenlerinde bu oran yüzde 73,2.

Bütün seçmenlerin yüzde 44,8’i iktidarı bu konuda başarılı bulurken yüzde 44’ü başarısız bulduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET

2025 yılı için belirlenen 22.104 liralık asgari ücret konusunda seçmenlerin yüzde 85,4’ü “yetersiz” görüşünde.

ERDOĞAN ADAY OLMAZSA..

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı aday olmazsa iktidarın adayı kim olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü Hakan Fidan yanıtını verirken onu yüzde 12,9’la Mansur Yavaş, yüzde 12,3’le Ekrem İmamoğlu, yüzde 5,8’le Selçuk Bayraktar takip ediyor.

CUMHURBAŞKALIĞI SENARYOLARI

Katılımcılara "3 adaylı 4 farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu" soruldu. Sonuç şöyle çıktı:

1. Senaryo: Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,2 Mansur Yavaş yüzde 30,3 Ekrem İmamoğlu yüzde 28,3

2. Senaryo: Hakan Fidan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Hakan Fidan yüzde 36,3, Mansur Yavaş yüzde 28,9, Ekrem İmamoğlu 26,9.

3. Senaryo: Selçuk Bayraktar, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Selçuk Bayraktar yüzde 34,3, Mansur Yavaş yüzde 29,5, Ekrem İmamoğlu yüzde 27,8.

4. Senaryo: Bilal Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Mansur Yavaş yüzde 37,3, Ekrem İmamoğlu yüzde 31,5, Bilal Erdoğan yüzde 16,0

Kaynak: Haber Merkezi