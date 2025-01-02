DEM Parti Heyeti, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Görüşecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. DEM Parti, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor.

DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan gündemiyle bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15.00'te Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşecek. Heyette Ahmet Türk de yer alacak.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den ziyaretlere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir.

İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'deki TBMM açılış oturumunda DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlayan süreç, grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ile devam etmişti.

Bahçeli, Öcalan için "Tecridi kaldırılsın ve TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile 28 Aralık'ta görüşmüş ve Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dediği aktarılmıştı.

Kaynak: ANKA