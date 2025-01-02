Kamuda Tasarruf Kamuya Uğramadı: Konak Sevdasına Harcanan Rakamlar Dudak Uçuklattı

İşçiye, memura, emekliye uygulanan tasarruf tedbirleri kamuda yok sayılmaya devam ediyor. 2024'te 46 yeni hükümet konağı için ihale yapıldı. Hatay, Kahramanmaraş ve Muş'a yapılan yeni valilik binaları için harcanan rakamlar dudak uçuklattı.

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Kamuda Tasarruf Kamuya Uğramadı: Konak Sevdasına Harcanan Rakamlar Dudak Uçuklattı

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile yeni bina yapımına da sınır getirildi.

Ancak 2024 yılında 46 yeni hükümet konağı için ihale yapıldığı ortaya çıktı. Hükümet konakları için 6 milyar 622 milyon TL ödendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Hatay’a yeni valilik binası için 513 milyon lira, Muş'a yeni valilik binası için 333 milyon 900 bin lira, Şanlıurfa Eyyübiye hükümet konağına da 213 milyon 700 bin lira harcandı.

Kahramanmaraş Valiliği de 26 Kasım 2024’te bir ihale düzenledi ve yeni hükümet konağı için 494 milyon 846 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

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