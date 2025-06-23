SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı

İşe giriş bildirgesi verildiği halde SGK primi yatırılmayan çalışanlar dikkat! Yargıtay’ın 2023 kararı sonrası dava açma süresi 5 yılla sınırlandı. Uzmanlar, hak kaybı yaşamamak için sürecin dikkatle ve zamanında yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Özgür Erdursun Yargıtay
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bazı işverenlerin işe giriş bildirgesi vermelerine rağmen çalışanları için SGK’ya prim bildiriminde bulunmadığını belirterek, bu durumda çalışanların "hizmet tespiti davası" açabileceğini vurguladı. Erdursun, özellikle Yargıtay’ın 2023 yılında aldığı kararla birlikte, dava süreçlerinde önemli bir değişikliğe dikkat çekti.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı - Resim: 2

BUNU YAPAN YANDI! 5 YIL SINIRLAMA GELDİ

2023 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işe giriş bildirgesinin SGK’nın çalışandan haberdar olduğu anlamına geldiğine hükmetti. Bu karar doğrultusunda, işe giriş bildirgesi verilen ancak prim bildirilmeyen çalışanlar için dava süreci işe giriş tarihinden itibaren başlıyor. Yani, çalışan dava açmak istiyorsa, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıl içinde başvuruda bulunmak zorunda.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı - Resim: 3

2023 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI UYGULANIYOR

Özgür Erdursun, 2023 öncesinde açılan davalarda genellikle zaman aşımı uygulanmazken, Yargıtay’ın yeni yaklaşımı sonrası açılan davalarda 5 yıllık hak düşürücü sürenin yerel mahkemeler tarafından dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Bu nedenle özellikle son yıllarda işe giren ya da prim bildirimi yapılmadan çalıştırılan kişiler açısından dava sürecinin zamanlaması büyük önem taşıyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı - Resim: 4

DAVALAR UZMANLA YÜRÜTÜLMELİ

Erdursun, hizmet tespiti davası açmak isteyen çalışanların hak kaybı yaşamamaları için süreci iyi analiz etmeleri gerektiğini ve mutlaka sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman bir avukatla hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Davanın açılma tarihinin, çalışanın haklarını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

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