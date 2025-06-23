SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı

BUNU YAPAN YANDI! 5 YIL SINIRLAMA GELDİ

2023 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işe giriş bildirgesinin SGK’nın çalışandan haberdar olduğu anlamına geldiğine hükmetti. Bu karar doğrultusunda, işe giriş bildirgesi verilen ancak prim bildirilmeyen çalışanlar için dava süreci işe giriş tarihinden itibaren başlıyor. Yani, çalışan dava açmak istiyorsa, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıl içinde başvuruda bulunmak zorunda.