SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı
İşe giriş bildirgesi verildiği halde SGK primi yatırılmayan çalışanlar dikkat! Yargıtay’ın 2023 kararı sonrası dava açma süresi 5 yılla sınırlandı. Uzmanlar, hak kaybı yaşamamak için sürecin dikkatle ve zamanında yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bazı işverenlerin işe giriş bildirgesi vermelerine rağmen çalışanları için SGK’ya prim bildiriminde bulunmadığını belirterek, bu durumda çalışanların "hizmet tespiti davası" açabileceğini vurguladı. Erdursun, özellikle Yargıtay’ın 2023 yılında aldığı kararla birlikte, dava süreçlerinde önemli bir değişikliğe dikkat çekti.
BUNU YAPAN YANDI! 5 YIL SINIRLAMA GELDİ
2023 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işe giriş bildirgesinin SGK’nın çalışandan haberdar olduğu anlamına geldiğine hükmetti. Bu karar doğrultusunda, işe giriş bildirgesi verilen ancak prim bildirilmeyen çalışanlar için dava süreci işe giriş tarihinden itibaren başlıyor. Yani, çalışan dava açmak istiyorsa, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıl içinde başvuruda bulunmak zorunda.
2023 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI UYGULANIYOR
Özgür Erdursun, 2023 öncesinde açılan davalarda genellikle zaman aşımı uygulanmazken, Yargıtay’ın yeni yaklaşımı sonrası açılan davalarda 5 yıllık hak düşürücü sürenin yerel mahkemeler tarafından dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Bu nedenle özellikle son yıllarda işe giren ya da prim bildirimi yapılmadan çalıştırılan kişiler açısından dava sürecinin zamanlaması büyük önem taşıyor.
DAVALAR UZMANLA YÜRÜTÜLMELİ
Erdursun, hizmet tespiti davası açmak isteyen çalışanların hak kaybı yaşamamaları için süreci iyi analiz etmeleri gerektiğini ve mutlaka sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman bir avukatla hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Davanın açılma tarihinin, çalışanın haklarını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.