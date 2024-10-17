Vekiller Kebaba Doymadı! Meclis’e Kebapçı Aranıyor

Vatandaş yeni vergiler ve giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışırken kamuda israf son sürat devam ediyor. Vatandaşın tadını bile unuttuğu birçok ürünün son derece uygun fiyatlarla tüketildiği TBMM lokantalarına yeni personel alımı için düğmeye basıldı.

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın yayımladığı ilana göre Meclis’e kebapçı, pideci, dönerci ve aşçı alımı yapılacak.

Hatırlanacağı gibi, geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında bazı AKP’li vekiller Meclis bahçesinde kebap partisi düzenlemiş ve vekiller mangal başında poz vermişti. Vatandaştan gelen tepkiler üzerine AKP’li vekiller kebap partisine dair paylaşımlarını apar topar silinmişti.

MECLİS’E CANKURTARAN ARANIYOR

TBMM’nin alacağı personeller bununla da sınırlı kalmadı. Yayımlanan ilanda perdeci, çilingir, bakıcı anne, cankurtaran gibi sıra dışı meslekler yer alıyor.

Cankurtaran pozisyonunda biri erkek, diğeri ise kadın olmak üzere toplam 2 personel alımı yapacak olan TBMM, cankurtaranları Yalova’daki termal tesislerinde görevlendirecek.

Geçen yıl, söz konusu tesisin sıcak su havuzunda Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ölü olarak bulunmuştu.

EN FAZLA KONTENJAN GARSONLARA

En fazla kontenjanı garsonlara ayıran TBMM, toplam 75 garson istihdam edecek.

Yayımlanan ilana göre başvurular, 14 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrası görevlerine başlayacak.

TBMM, istihdam edeceği 275 personel alımı için KPSS şartı aramayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem