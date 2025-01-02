Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Uzun’un gözaltına alınma gerekçesinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Sabri Uzun, 2013’te emekliliğe ayrılmıştı. Görev yaptığı süre boyunca Türkiye'de yaşanan birçok önemli istihbarat olaylarında rol oynadı.

Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019'da tutuklanmış ve yargılandığı davanın ilk duruşması olan 8 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.

ÖNCE RÜTBELERİ ALINDI; SONRA GERİ VERİLDİ

Uzun, hakkında siyasi yasak kararı verilen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek vermiş ve "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti. Uzun’un bu paylaşımının ardından 11 Haziran 2022’de rütbeleri sökülürken, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Sabri Uzun'un rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara giriş haklarını geri vermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi