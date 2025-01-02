Altında 'Milyem' Oyununa Baskın: Piyasa Değeri Tam 3 Milyon Lira!

Diyarbakır'da hem sahte hem ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 3 milyon TL olan düşük ayarlı altına el konuldu.

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Altında 'Milyem' Oyununa Baskın: Piyasa Değeri Tam 3 Milyon Lira!

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürenleri tek tek tespit etti.

Vatandaşı ve kuyumcu esnafı mağdur eden şüphelilerin hem sahte hem de düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeleri polisin çalışması sonucu belirlenerek baskın yapıldı.

Altında 'Milyem' Oyununa Baskın: Piyasa Değeri Tam 3 Milyon Lira! - Resim : 1

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon TL olan düşük ayarlı altına el konuldu.

MİLYEM NEDİR?

Milyem, bir altın mücevherin alaşımının içindeki saf altın miktarını 1000 üzerinden belirten sayıya denir. Milyem altının saflığını ölçmek için de kullanılır ve bu oranda değeri artar ya da azalır.

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Kaynak: İHA

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