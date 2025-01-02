Kaçak Yalıdaki Yılbaşı Partisine Şok Baskın! İçeriden 400 Öğrenci Çıktı

Galatasaray Üniversitesi’nin Gezi ve Kampçılık Kulübü, 1 Ocak’ta Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde yılbaşı kutlaması için bir etkinlik organize etti.

Giriş biletleri 650 ile 850 lira arasında değişen partinin duyurusu sosyal medyada “Yalıda Yılbaşı Partisi” başlığı ile yapıldı. Biletler, online bir satış platformu üzerinden 400 öğrenciye satıldı.

RUHSATSIZ MEKANDA ALKOL SATIŞI YAPILDI

Etkinlik sırasında gelen bir ihbar üzerine zabıta ekipleri yalıya baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, mekanın umuma açık bir işletme olmadığı, alkol satış belgesi bulunmadığı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen parti sona erdirildi.

KİRALANMIŞ YALIDA PARTİ YAPMIŞLAR

Yetkililer, organizasyonun düzenlendiği yalının bir ofis olarak ruhsatlandırıldığını, ancak günlük kiralama yöntemiyle parti mekanı olarak kullanıldığını tespit etti.

ALKOL İÇEN KADIN HASTANELİK OLDU

Mekanda yapılan aramalarda TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) belgesi olmamasına rağmen 20 adet dolu ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Partide alkol tüketimi nedeniyle fenalaşan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORGANİZATÖR VE İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İşletme sahibi C.G. ve üniversite kulübü organizatörü, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Mekan belediye ekiplerince mühürlenirken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Yeni yıla eğlenceli bir başlangıç yapmak için partiye katılan 400 öğrenci, organizasyonun sonlandırılması ve mekanın mühürlenmesi üzerine ortada kaldı.

Kaynak: İHA