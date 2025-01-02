İstanbul'da 'Örgüt' Operasyonu: Ünlü Kebapçı Tutuklandı

İstanbul'da elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı "Sarallar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınması sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan 19'unun tutuklanmasına, 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedilirken, firari şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

5 KİŞİ FİRARİ

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı iddiasıyla 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 31'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklananlar arasında, Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da olduğu belirtildi. Adana Yüzevler'in sahibi Selahattin Aydoğdu'nun oğlu olan Fikret Aydoğdu, Fiko Yeniköy, Fiko Yalıkavak, Fiko Gurme ve Fiko Doha gibi restoranların sahibi olarak tanınıyor.

Kaynak: AA