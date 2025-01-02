İstanbul'da Çay Ocağına El Bombalı Saldırı

İstanbul'da dün akşam bir çay ocağına el bombası atıldı. Bir patlamanın yaşanmadığı olayda ekipler, patlayıcı maddeyi kontrol ederek etkisiz hale getirdi. Polis, şüpheli veya şüphelileri arıyor.

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İstanbul'da Çay Ocağına El Bombalı Saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokak'ta, dün 22.00 sıralarında bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta bulunan bir çay ocağına patlayıcı madde attı.

Olay sırasında herhangi bir patlama yaşanmazken, içeri de bulunanlar panikle dışarı çıkıp durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı patlayıcı maddeyi kontrol ederek etkisiz hale getirdi.

İstanbul'da Çay Ocağına El Bombalı Saldırı - Resim : 1

Patlayıcı madde detaylı şekilde incelenmek üzere götürüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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