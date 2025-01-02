Meteoroloji'den Yurt Geneline Uyarı! Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer illerin bulutlu olacağı öngörülüyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile pus ve sis yoğun etkili olacak.

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Meteoroloji'den Yurt Geneline Uyarı! Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji'den Yurt Geneline Uyarı! Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 1

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den Yurt Geneline Uyarı! Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Haber Merkezi

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