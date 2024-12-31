Meteoroloji İl İl Paylaştı: Yeni Yılın İlk Gününde Nasıl Bir Havaya Uyanacağız?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi yeni yılın ilk gününde gözünü sisli ve puslu bir havaya açacak. Bölgede yağış beklenmezken; hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde olacak.

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Meteoroloji İl İl Paylaştı: Yeni Yılın İlk Gününde Nasıl Bir Havaya Uyanacağız?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2025'in ilk gününde Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları nasıl bir havanın beklediğini paylaştı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; 2025 yılının ilk günü bölgede yağış beklenmediği, hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Bugün ve yarın bazı merkezlerde beklenen hava durumu şöyle: "İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 11 derece, Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 15 derece, Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 14 derece, Yalova: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek 12 derece, Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek 10 derece, Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek 11 derece, Tekirdağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 11 derece."

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Kaynak: DHA

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