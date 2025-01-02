Trump'ın Otelinin Önünde Tesla Patladı: Elon Musk O Detayı İşaret Etti... Saldırılar Bağlantılı mı?

ABD, New Orleans şehrindeki Bourbon Caddesi'nde yeni yıl kutlamalarında bir kamyonun kalabalığın arasına dalmasıyla gerçekleşen saldırıda can kaybı 15'e yükselirken, şimdi de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı. Las Vegas polisi, otelin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını açıkladı.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yeri görüntülerinde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

İKİSİ DE AYNI YERDEN KİRALANMIŞ

Tesla'nın sahibi ve Donald Trump'ın birlikte çalıştığı ABD'li iş insanı Elon Musk ise, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini söyledi.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var. Saldırılarda kullanılan iki araç da "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandı. Belki de bir bağlantı vardır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde bir önceki gece yılbaşı kutlamalarında saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz" diyerek ölenlerle ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini bildirmişti. McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını belirtmişti.

Olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülen saldırganla ilgili açıklama yapan ABD'li yetkililer, şahsın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kalabalığa dalan araçta terör örgütü IŞİD bayrağı bulunduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA