ABD'deki Araçlı Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

ABD'nin New Orleans şehrindeki Bourbon Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamalarında bir kamyon kalabalığın arasına daldı. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.

McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz" ifadesini kullandı.

Ölenlerle ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde önceki gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü. ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kalabalığa dalan araçta terör örgütü IŞİD bayrağı bulunduğunu açıkladı.

OLABİLDİĞİNDE ÇOK İNSANI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

New Orleans Polis Departmanı'ndan Komiser Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kamyonetin "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığın içine girdiğini ve sürücünün araçtan çıkmaya çalışırken ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu söylemişti.

"Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu." diyen Kirkpatrick, olayın, "Yeni Yıl ve Sugar Bowl için kutlanması beklenen bir gün üzerine kara bir gölge düşürdüğünü” söyledi ve "Bourbon'dan uzak durun." uyarısında bulundu. New Orleans FBI bürosunda görevli Alethea Duncan de basına yaptığı açıklamada, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar (EYP) bulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA