Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi...

Adana'da karakol inşaatına düzenlenen molotof kokteylli saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Vurularak etkisiz hale getirilen şahsın evinden adeta cephanelik çıktı.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi...

Adana’da karakol inşaatına düzenlenen molotof kokteylli saldırıda, saldırgan bekçiler tarafından vurularak yakalanmıştı.

Adana’nın merkez ilçelerinden Seyhan’ın Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatında meydana gelen saldırıda, şahıs kaçarken ‘dur’ ihtarına uymadı.

Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi... - Resim : 1

Karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirilen şahsın evinden çıkanlar ise şoke etti. Şahsın evinden, patlayıcı düzeneği, tüfekler ve mermi bulundu.

Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi... - Resim : 2

Olayda vurularak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi... - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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