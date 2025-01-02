Karakol İnşaatına Molotoflu Saldırıda Yeni Detay! Ev Değil Sanki Cephanelik: Bomba Düzeneği, Tüfek, Mermi...

Adana’da karakol inşaatına düzenlenen molotof kokteylli saldırıda, saldırgan bekçiler tarafından vurularak yakalanmıştı.

Adana’nın merkez ilçelerinden Seyhan’ın Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatında meydana gelen saldırıda, şahıs kaçarken ‘dur’ ihtarına uymadı.

Karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirilen şahsın evinden çıkanlar ise şoke etti. Şahsın evinden, patlayıcı düzeneği, tüfekler ve mermi bulundu.

Olayda vurularak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi