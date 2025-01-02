Van’da Kan Donduran Olay, 'Deli Raporum Var’ Diyerek İşkence Etti

26 Aralık 2024’te Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir apartmanda saat 17.30 sıralarında iddialara göre, Fatma Çakırbeyli eşi Reşat Çakırbeyli’den 10 dakika boyunca şiddet gördü.

CİNAYET ANINDA ÇOCUKLARI ALT KATTAYDI

28 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Çakırbeyli, darp sonrasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Kan donduran cinayetin yaşandığı sırada çiftin çocuklarının alt katta olduğu öğrenildi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

“DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ”

Cinayet anını hatırlamadığını öne süren Reşat Çakırbeyli’nin öldürdüğü eşini daha önce “Deli raporum var, bana bir şey olmaz” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Fatma Çakırbeyli’nin cenazesi, memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Genç kadının ailesi, daha önce eşinden şiddet gördüğünü, çocukları için eve geri döndüğünü söyledi.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ”

Genç kadının kardeşi Hüseyin Şapcı, “Ablam çok güler yüzlü, hayata pozitif bakan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden sarstı. Devletimizden failin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA