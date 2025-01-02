Hacze Gelen Avukatı Darp Ettikleri Eşya Silah Sayıldı, Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

6 Ekim 2022'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde avukat H.Y. ve icra memuru E.Ç haciz işlemi için bir tekstil firmasına gitti. Avukat ve icra memuru işlem sırasında iş yeri sahibi ve işçiler tarafından darp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Açılan kamu davasında, sanıklar hakkında "silahla birden fazla kişi ile görevi yaptırmamak için direnme" 2'şer yıldan 6 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı, Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

50 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ YAPMADI

Bir süre tutuklu yargılanan iş yeri sahibi ve 5 işçi ara celsede tahliye edildi. Yeniden görülen davada savcı, iş yeri sahibi M.S'nin 50 bin lira ödeme yapmak istediğini, bunun üzerine H.Y'nin de bu paranın ödeme olarak kaydedilmesini ve iş yerindeki bazı makinelerin ise borcun geri kalanına istinaden E.Ç. tarafından haczedilerek yediemin olarak bırakılmasını söylediğini ifade etti.

5'ŞER YIL HAPİS CEZASI

İş yeri sahibi M.S. ile firma çalışanı sanıklar A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'nin haciz işlemine engel olmak için E.Ç. ve H.Y'yi "ütü kablosu" ile darp ettikleri ifade edildi.

Savcı, sanıklarım "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2'şer yıldan 6 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ÜTÜ KABLOSU SİLAH SAYILDI

Hakim, darp eyleminde kullanılan ütü kablosunu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) tanımları içeren 6. maddesinin f bendinin 3. kısmında açıklanan "silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır" hükmü gereğince "silah" olarak kabul etti.

6 sanığa "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: AA