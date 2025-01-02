Muğla'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Muğla Gökova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Muğla'da gece saatlerinde de 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'da saat 12.00'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssü Gökova ilçesi olarak gösterilirken, depremin derinliği 11.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2025
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/gVZgyHc2Bs
02.01.2025, 12:00:58 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.9 km#Kandilli
Muğla'da gece de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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