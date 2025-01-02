Muğla'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Muğla Gökova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Muğla'da gece saatlerinde de 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

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Muğla'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Muğla'da saat 12.00'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü Gökova ilçesi olarak gösterilirken, depremin derinliği 11.9 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'da gece de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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