Hayatını Kaybeden Eski Bakana TBMM'de Veda

92 yaşında hayatını kaybeden eski bakan Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Menteşe'nin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ankara'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi.

Önceki gün 92 yaşında hayatını kaybeden Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak, dualar okundu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve Menteşe'nin ailesi katıldı.

Menteşe'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Bakan Nahit Menteşe Hayatını KaybettiEski Bakan Nahit Menteşe Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: AA-İHA

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