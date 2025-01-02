Son Ankette Çarpıcı Sonuç: 2024 Yılının Başarılı 20 Milletvekili Belli Oldu... İşte Listedeki İsimler

PİAR Araştırma, "2024 Yılının En Başarılı Milletvekilleri" anket sonucunu açıkladı. 25-29 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan ankete 6 bin 204 kişi katıldı.

Listenin ilk sırasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 28,5’le birinci, İYİ Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yüzde 22,3’le ikinci ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzde 21,3’le üçüncü sırada yer aldı.

LİSTEYE 2 KADIN GİREBİLDİ

20 milletvekilinin yer aldığı listeye sadece iki kadın siyasetçi girdi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil yüzde 13,9’la, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yüzde 13,6 ile en başarılı milletvekilleri sıralamasına girdi.

PİAR Araştırma'nın anket sonucu şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi