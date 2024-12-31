Eski Bakan Nahit Menteşe Hayatını Kaybetti

Eski bakanlardan Nahit Menteşe 92 yaşında hayatını kaybetti. Menteşe için TBMM'de tören düzenlenecek.

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Eski Bakan Nahit Menteşe Hayatını Kaybetti

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Bakan Nahit Menteşe Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vefat eden Menteşe için TBMM'de resmi cenaze töreni düzenlenecek. Menteşe'nin naaşı törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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